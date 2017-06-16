Тевес: честно говоря, я не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес признался, что не уверен в своём будущем и может вернуться в «Бока Хуниорс».
«Честно говоря, я не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Мне нужно найти себя и принять решение. Возможно, лучше всего будет вернуться.
Когда я ушёл из „Бока Хуниорс“, моё молчание беспокоило журналистов больше, чем обычных людей. Пресса хотела, чтобы я красиво попрощался, опубликовал открытое письмо. Мне тоже было непросто: поклонники „Боки“ всегда хотят видеть меня только в этой футболке. Но я ушел из „Боки“, чтобы не вредить клубу», — цитирует Тевеса TyC Sports.
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