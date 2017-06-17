«Фенербахче» объявил о назначении Коджамана на пост главного тренера

«Фенербахче» сообщил, что новым главным тренером команды назначен Айкут Коджаман. Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, контракт со специалистом рассчитан на два года.
В прошедшем сезоне «Фенербахче» возглавлял Дик Адвокат, под руководством которого клуб занял третье место в чемпионате Турции. Позже Адвокат перешёл на должность главного тренера сборной Нидерландов.
Коджаман ранее уже работал в «Фенербахче» с 2010 по 2013 год. Также в его тренерской карьере были «Истанбулспор», «Малатьяспор», «Коньяспор» и «Анкараспор».