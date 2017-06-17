Пицци: Алексис чувствует боль и может пропустить матч с Камеруном

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с Камеруном (18 июня) и рассказал о состоянии форварда Алексиса Санчеса.
«Команда достаточно оптимистично настроена. Думаю, мы хорошо подготовлены. Мы сделали многое для того, чтобы достичь успеха на этом турнире. У игроков была возможность отдохнуть.
Что касается Санчеса, то у него были проблемы со здоровьем, поэтому мы решили дать ему немного отдохнуть. Надеемся, что он сможет помочь нам позже. Он ещё не на сто процентов готов. Завтра будет принято окончательное решение по его участию в первом матче. У него проблемы с левым коленом, он уже получал травму на этой же ноге во время Кубка Америки. Он был проверен, мы остались удовлетворены результатом. Но он все ещё чувствует боль, поэтому окончательно мы решим завтра», — передает слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.