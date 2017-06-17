«Хетафе» разгромил «Уэску» и вышел в финал плей-офф за место в Примере

«Хетафе» разгромил «Уэску» в ответном матче полуфинала плей-офф испанской Сегунды. Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0.
На 36-й минуте Кала открыл счёт. В середине второго тайма Дани Пачеко удвоил преимущество хозяев, а на 74-й минуте Давид Фустер забил третий мяч в ворота «Уэски».
Первый матч завершился вничью — 2:2. «Уэска» завершила борьбу в плей-офф, а «Хетафе» вышел в финал, где разыграет путёвку в Примеру с победителем пары «Кадис» — «Тенерифе» (первый матч — 1:0).