Локадия: хочу попасть в «Манчестер Юнайтед» с помощью промежуточного шага

Нападающий «ПСВ Эйндховен» Юрген Локадия признался, что мечтает играть за «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» — это моя мечта, но я хочу попасть в этот клуб с помощью промежуточного шага. Мне нравится путь, который проделал Жоржиньо Вейналдум: он прошёл от «Ньюкасл Юнайтед» до «Ливерпуля», — цитирует Локадию голландское издание NOS.
В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов 23-летний Локадия, пропустивший около шести месяцев из-за травмы паха, провёл 14 матчей (девять — с первых минут), отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.