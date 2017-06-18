Президент ЦСКА практически уверен, что Тошич останется в команде

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что полузащитник Зоран Тошич с большой долей вероятности останется в команде.
«Тошич присоединится к команде на сборе 20 июня. Я практически уверен в том, что Зоран начнёт следующий сезон в составе ЦСКА, что он никуда не уйдёт. Вопрос в том, что ему сейчас из-за матчей сборной надо дать побольше отдохнуть, как и положено. Во-вторых, ему нужно подлечиться, потому что с возрастом травм становится больше, как и у любого другого спортсмена», — цитирует Гинера ТАСС.
Контракт 30-летнего полузащитника с ЦСКА действует до 30 июня 2017 года.
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