Гинер: зачем Головину переходить из ЦСКА в средний иностранный клуб?

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Александра Головина в зарубежный клуб.
«Суть в том, что ни один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и всё остальное. Что касается средних иностранных клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?
Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну", — цитирует Гинера ТАСС.