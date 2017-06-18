Агент Миланова: переговоров с ЦСКА нет, готовы рассмотреть другие предложения

Мирчо Димитров, представитель полузащитника ЦСКА Георги Миланова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
«Два-три месяца назад мы общались с руководством ЦСКА и они были настроены на продолжение сотрудничества. Сейчас никаких переговоров на тему продления контрактов нет. Мы с Георгием решили, что если будут другие предложения, то будем вести переговоры. Но пока никто нам не звонил, так как все понимают, что контракт с ЦСКА действует ещё год и игрок не выставлен на трансфер. Если поступят предложения от других клубов, то обязательно обратимся к ЦСКА. Георгий хотел бы остаться в команде, но я не могу сам предлагать клубу начать переговоры. Инициатива должна исходить со стороны руководства», — сказал Димитров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В минувшем сезоне РФПЛ 25-летний Миланов провёл 18 матчей (9 — с первых минут), в которых забил два мяча.