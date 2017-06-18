Робот предсказал победу Мексики над Португалией в матче Кубка конфедераций

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций.
Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.
После непродолжительных раздумий, на глазах у посетителей Робостанции, Бакстер предсказал победу сборной Мексики над командой Португалии.
Предсказать результаты матча Камерун — Чили роботу оказалось непросто. Тем не менее Бакстер сделал выбор в пользу чилийцев.
Робот Бакстер правильно предсказал исход первого матча Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия (2:0).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика. Начало — в 18:00 мск.