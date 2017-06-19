Толиссо: испытываю давление из-за цены, заплаченной за меня «Баварией»

Новый полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо горит желанием доказать, что немецкий гранд не ошибся, сделав на него ставку. Футболист был приобретён у «Лиона» за € 41,5 млн.
«Я готов играть в «Баварии». Конечно, испытываю давление из-за цены, заплаченной за меня. Но я докажу «Баварии», что они не ошиблись. Как только узнал об интересе «Баварии», ни минуты не сомневался в своих действиях. Хочу добиться чего-то значительного и думаю, что в «Баварии» мне удастся осуществить свои намерения», — цитирует Толиссо интернет-портал Goal.
Контракт Толиссо с «Баварией» в силе до лета 2022 года.
«Бавария» объявила о переходе Толиссо из «Лиона»