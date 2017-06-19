Хелена Кошта станет первой женщиной-скаутом в немецкой Бундеслиге

Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о соглашении с португальской специалисткой Хеленой Коштой. 39-летняя Кошта с 1 июля пополнит команду скаутов немецкого клуба.
Кошта станет первой женщиной-скаутом в немецкой Бундеслиге. В аналогичной должности она работала в 2008-2010 годах в шотландском «Селтике».
Кроме того она возглавляла молодёжную команду «Бенфики», женские сборные Катара и Ирана.
В 2014 году Кошта заняла пост главного тренера клуба французской Лиги 2 «Клермон», но проработала всего месяц.
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Хелена Кошта: надеюсь, что я лишь сделала первый шаг, возглавив "Клермон"