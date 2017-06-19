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Бубнов: оценка сборной России за игру с новозеландцами – три с минусом

19 июня 2017, понедельник. 19:17. Футбол

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил действия футболистов национальной команды России в первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0).

«Сборная Новой Зеландии – самая слабая команда турнира. Вся интрига в том, смогут они забить или нет. Об очках речи идти не может. Такой слабой сборной я не ожидал увидеть. Игра сборной России меня скорее разочаровала. Я ждал более агрессивного футбола против такой слабой команды. Мы должны были создавать и реализовывать больше моментов.

Да, у нас действительно были возможности забить, но против соперников класса Новой Зеландии давление не должно прекращаться до тех пор, пока счёт не станет разгромным. Они вообще не должны переходить центр поля. Наши игроки должны получать удовольствие от атаки и доводить до совершенства взаимодействие друг с другом.

У нас же брак выше 30%. Причём в обоих таймах. Ни один футболист не вышел за 100 ТТД… Да мы в товарищеском матче с чилийцами ошибались намного меньше, а тут с Новой Зеландией каждое третье действие – брак. Мы выиграли, вопросов нет, но качество игры у сборной очень низкое.

Оценка за игру – 3-. Джикия – 3, Васин – 3, Кудряшов — 5, Жирков – 3, Головин – 4, Глушаков – 4, Самедов – 5, Ерохин – 2, Полоз – 3, Смолов – 4», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Александр Бубнов Александр Головин Александр Ерохин Александр Самедов Виктор Васин Георгий Джикия Денис Глушаков Дмитрий Полоз Фёдор Кудряшов Фёдор Смолов Юрий Жирков Кубок конфедераций
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19 июня 2017, понедельник
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