Рюдигер: организация Кубка конфедераций — просто браво, всё супер!

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер после победы над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 высоко оценил организацию турнира. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«За организацию турнира я могу сказать только „браво!“. Все просто супер!» — цитирует Рюдигера Welcome2018.
Матчи Кубка конфедераций помимо Сочи проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.
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