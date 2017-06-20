«Рома» готова заплатить «Фейеноорду» за Карсдорпа € 12 млн

«Рома» сделала предложение «Фейеноорду» о покупке защитника Рика Карсдорпа. Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, римляне предложили за 22-летнего голландца € 12 млн плюс бонусы.
Отметим, что голландский клуб на эти условия пока не соглашается, так как хочет заработать больше. Сам Карсдорп заинтересован в переходе в «Рому». Ранее в борьбу за футболиста пытался включиться «Интер», однако защитник заявил, что хочет играть именно за римлян.
В минувшем сезоне Карсдорп провёл 30 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.