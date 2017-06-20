«Рома» улучшила предложение по Сери до € 35 млн

«Рома» сделала «Ницце» новое предложение по полузащитнику Жану-Мишелю Сери. Как сообщает BFMTV, римляне готовы заплатить за 25-летнего ивуарийца € 35 млн.
Ранее бронзовый призёр Лиги 1 отказался продавать Сери в «Рому» за € 25 млн. «Орлята» хотят получить за своего игрока не менее € 40 млн.
В услугах Сери также заинтересованы «ПСЖ», «Тоттенхэм Хотспур» и «Барселона».
В чемпионате Франции сезона-2016/17 полузащитник принял участие в 34 матчах (все в основном составе), забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.