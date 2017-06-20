Банега хочет покинуть «Интер» и может вернуться в Испанию

Полузащитник «Интера» Эвер Банега может покинуть «Интер» во время летнего трансферного окна. Marca сообщает, что 28-летний хавбек интересен «Севилье», которую он покинул летом прошлого года, перебравшись в миланский клуб на правах свободного агента.
«Интер» готов отпустить аргентинца, но просит не менее € 15 млн. Конкуренцию «Севилье» может составить «Эспаньол».
Контракт Эвера Банеги с «Интером» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 официальных матчах за «Интер», забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
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