Паулу Барбоза: главная звезда сборной России — Смолов

Португальский агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций Россия — Португалия, который состоится 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве.
«Желательно, чтобы наши сборные сыграли вничью. Матч будет сложным, а шансы – 50 на 50. Выиграет та команда, которая будет меньше ошибаться.
Сможет ли сборная России сдержать Роналду? В этом одна из главных интриг матча. Но у нас есть и другие классные игроки, которых нельзя недооценивать – Желсон Мартинш, Адриен Силва…
У вас главная звезда, конечно, Фёдор Смолов», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Сантуш: уважаю сборную России, с каждым матчем она играет лучше и лучше