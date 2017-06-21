Рикельме: переключаю канал, когда вижу Марадону по телевизору

Экс-полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме сообщил, что его не интересует мнение бывшего главного тренера национальной команды Диего Марадоны, который ранее заявил, что всегда предпочитал Рикельме нападающего Карлоса Тевеса.
«Марадона? Меня не волнует, что он говорит. Переключаю канал, когда вижу его по телевизору. Меня его слова не интересуют. Что касается перехода Тевеса в клуб из чемпионата Китая прошлой зимой, то желаю ему всего наилучшего. Он хороший парень, который здорово выступал в каждом своём клубе. Я знаю его ещё с юного возраста», — цитирует Рикельме Marca.
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