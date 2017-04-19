«Бока Хуниорс» проведёт прощальный матч Рикельме

«Бока Хуниорс» проведёт прощальный матч экс-полузащитника команды 38-летнего Хуана Романа Рикельме в декабре 2017 года, сообщил президент аргентинского клуба Даниэль Анхелиси. Предполагается, что игра состоится 16 декабря, но точную дату ещё могут изменить. Матч пройдёт на домашнем стадионе «Боки».
Рикельме объявил о завершении игровой карьеры в январе 2015 года. В его карьере было четыре клуба: аргентинские «Бока Хуниорс» и «Архентинос Хуниорс», испанские «Барселона» и «Вильярреал». Вызывался в сборную Аргентины, за которую сыграл более 50 матчей и забил 17 голов.
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