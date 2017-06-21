Мексика – Новая Зеландия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00

21 июня в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика – Новая Зеландия.
Ранее команды встречались друг с другом шесть раз. Один раз победу праздновали футболисты сборной Новой Зеландии, и пять раз сильнее оказывались футболисты сборной Мексики.
Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой сборной Мексики – 2:1.
«Нас ждёт катастрофа на ЧМ». Что пишут о Кубке конфедераций в мире
Что пишут о Кубке конфедераций в странах, которые участвуют в турнире. И в остальном мире.