«Барселона» нацелилась на Паулиньо и провела переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд»

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах полузащитника китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, каталонский клуб начал зондировать почву ещё зимой. А в последние дни испанцы уже контактировали с руководством «Гуанчжоу Эвергранд».
Паулиньо был близок к переходу в испанский гранд в 2013 году, однако «Барселона» немного опоздала, и он в результате пополнил ряды «Тоттенхэм Хотспур». Цвета китайского клуба бразильский футболист защищает с 2015 года.
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