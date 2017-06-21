Р. Фернандес: нам сложно приобретать игроков из-за величия «Барселоны»

«Барселона» будет активна на летнем трансферном рынке, о чём сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес. Он также подчеркнул, что философия игры сине-гранатовых продолжает оставаться фундаментальной категорией.
«Конечно, ряды «Барселоны» пополнят сильные футболисты. Мы будем покупать игроков на те позиции, которые нуждаются в этом. Нам сложно приобретать игроков из-за величия «Барселоны». Многие футболисты не хотят переходить в «Барселону», зная, что будут играть мало. Что же касается стиля игры команды, то для «Барселоны» зрелищная игра и результаты – неотделимые друг от друга элементы», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.