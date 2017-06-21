Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бышовец: мне предлагали деньги за переход Корчагина в «Локомотив»

21 июня 2017, среда. 13:18. Футбол

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец, который с 26 декабря 2006 года по 13 ноября 2007 года работал с «Локомотивом», рассказал, как состоялся переход нападающего Эрика Корчагина в 2007 году, а также о размолвке с Юрием Сёминым, который занимал пост президента.

«Мне предлагали деньги за подписание Корчагина. Мы встретились перед подписанием, обсудили условия, но как только сам футболист вышел, то другой человек, оставшийся внутри, назвал сумму. Она была больше 10 тысяч долларов? Намного. Но не важно, потому что я отказался: «Вроде мы вам платить должны».

Тогда, кстати, случилась первая размолвка с Сёминым, который был против подписания этого футболиста. Я ответил, что формирование состава – прерогатива тренера. Он повторил, что не хочет его брать. Я сказал, что вот теперь он точно будет в команде.

Правда ли, что дело чуть не дошло до драки? Что вы, какая драка? У нас разные весовые категории. Я – кмс по боксу», — сказал Бышовец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в передаче «Люди и бутсы».

Полную версию интервью читайте в ближайшие дни на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Локомотив Анатолий Бышовец Эрик Корчагин Юрий Сёмин Трансферы
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
14:41 Михайлович: я взял Балотелли в «Милан», пригласил бы и в «Торино»
14:20 Перес подтвердил, что «Реал» намерен продлить контракт с Бензема
14:16 Перес: были бы очень рады, если бы Пепе остался в «Реале» ещё на один год
14:07 Латиноамериканские болельщики в Москве задержаны за повреждение машины таксиста
14:05 Снейдер, которым интересовался «Зенит», может перейти в «Монреаль Импэкт»
14:02 Данило: Бенитеса с Зиданом нельзя сравнивать ни в чём
14:00 Смотри видеочат с участием Булыкина и Симау в прямом эфире
13:48 Большинство болельщиков верят, что Роналду останется в «Реале»
13:40 Трансфер Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть совершён 22 июня
13:39 Бышовец: Лавров любит футбол, как дипломат – он Месси, как защитник лучше Рамоса
13:35 Игра от «Чемпионата» перед полуфиналом Кубка конфедераций — 2017
13:18 Бышовец: мне предлагали деньги за переход Корчагина в «Локомотив»
13:16 «Барселона» и «МЮ» заинтересованы в услугах защитника «Бенфики» Семеду
13:01 На матчи Кубка конфедераций нельзя брать еду, косметику и селфи-палки
13:00 «Анжи» заключил контракт с экс-игроком «Рубина» и «Оренбурга» Афониным
12:59 Луис Адриано: я всегда буду на стороне Доннаруммы
12:52 «Чемпионат» открыл фотовыставку «Футбол — это...» в парке Горького. Фоторепортаж
12:49 Новосельцев: с Манчини очень много занимаемся тактикой
12:41 Наставник «РБ Лейпциг»: чем сильнее соперники в Лиге чемпионов, тем лучше
12:36 Броос: из-за пробок организаторы КК должны пересмотреть систему доставки команд
12:31 Защитник «Торино» Бонифаци интересен «Зениту»
12:28 Хавбек сборной Камеруна Сиани: часто тёмные лошадки преподносят сюрпризы
12:17 Броос: посмотрим, как сложится матч с Австралией, но Камеруну нужны две победы
12:14 Р. Фернандес: нам сложно приобретать игроков из-за величия «Барселоны»
12:10 «ПСВ» хочет выкупить права на ван Гинкела у «Челси»
12:05 Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?
12:03 «Барселона» нацелилась на Паулиньо и провела переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд»
11:53 Судьба Мораты и Хамеса в «Реале» зависит от будущего Роналду
11:50 Самбрано: у «Рубина» новый тренер, мы ещё адаптируемся
11:48 Тульский «Арсенал» может приобрести хавбека «Црвены Звезды» Ле Таллека
11:38 «Челси» нацелился на Левандовского
11:34 Бурлак: на первом сборе «Рубин» работал над обороной, на втором займёмся атакой
11:28 «Тосно» подписал контракт с бывшим защитником БАТЭ
11:21 «Астон Вилла» — первый соперник «Халл Сити» Слуцкого в новом сезоне Чемпионшипа
11:16 «ПСЖ» не предложит «Реалу» за Роналду € 200 млн, но готов дать € 100-150 млн
11:09 Витиньо поучаствовал в приготовлении торта для братьев Березуцких
10:44 Думбия продолжит карьеру в «Спортинге»
10:33 Мутко: уверен, что за сборную России стыдно не будет
10:28 Р. Фернандес объяснил, почему «Барселона» сделала ставку на Вальверде
10:24 Экс-наставник «Шальке-04»: Горецка может играть так же, как Швайнштайгер
10:22 С. Ребров: Саудовская Аравия? У меня контракт с киевским «Динамо»
10:18 Мексика – Новая Зеландия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
10:12 Суд примет решение «по делу Вальбуэна – Бензема» 11 июля
10:06 «Урал» вылетел на сборы в Словению, где проведёт три контрольных матча
10:02 «Крылья Советов» на сборе проведут два матча с сербскими клубами
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Хороший результат в матче с Португалией – это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017