Бышовец: мне предлагали деньги за переход Корчагина в «Локомотив»

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец, который с 26 декабря 2006 года по 13 ноября 2007 года работал с «Локомотивом», рассказал, как состоялся переход нападающего Эрика Корчагина в 2007 году, а также о размолвке с Юрием Сёминым, который занимал пост президента.
«Мне предлагали деньги за подписание Корчагина. Мы встретились перед подписанием, обсудили условия, но как только сам футболист вышел, то другой человек, оставшийся внутри, назвал сумму. Она была больше 10 тысяч долларов? Намного. Но не важно, потому что я отказался: «Вроде мы вам платить должны».
Тогда, кстати, случилась первая размолвка с Сёминым, который был против подписания этого футболиста. Я ответил, что формирование состава – прерогатива тренера. Он повторил, что не хочет его брать. Я сказал, что вот теперь он точно будет в команде.
Правда ли, что дело чуть не дошло до драки? Что вы, какая драка? У нас разные весовые категории. Я – кмс по боксу», — сказал Бышовец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в передаче «Люди и бутсы».
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