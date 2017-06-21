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Пицци: тактика сборной Чили на матч с Германией – мы должны жертвовать собой

21 июня 2017, среда. 20:14. Футбол

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы В Кубка конфедераций–2017 с командой Германии, который состоится 22 июня.

«С радостью ожидаем предстоящий матч. Уже после квалификации на Кубок конфедераций были восхищены такой возможностью, никогда раньше наша сборная не была здесь. Надеюсь, будем играть в сильный зрелищный футбол. Для нас большая честь, привилегия быть здесь. Если кто-то говорит, что сборная Чили является фаворитом – пусть, мне такие слова безразличны. Они не меняют того, чего мы можем здесь добиться, как мы сыграем. Не имеет значения статус матча, соперник, игроки соперника. Всегда стараемся играть одинаково, выходить победителями. Наши решения принимаются вне зависимости от высказываний других.

Какой будет стратегия на игру? Не знаю, насколько мы будем говорить об изменениях. Главное – мы учитываем, против кого играем. Стараемся выявить слабости, чтобы немцам пришлось максимально сложно. Германия очень сильна в атаках, и мы должны будем трудиться, чтобы завладеть инициативой в матче.

Могут ли у нас появиться проблемы с физикой? Нет. Думаю, мы в отличной физической форме, хорошо подготовлены. Правда, с 2014 года сборная Чили каждое лето играла с людьми, проводящими сложный сезон в тяжёлых лигах. Время для отдыха у них было максимально кратким. На тренировках, конечно, мы учитываем это, грамотно организуем. Уверен, что сборная полноценно физически готова к матчу. Тактика нашей игры – мы должны жертвовать собой, уставать, но через несколько дней снова должны выходить полностью готовыми. Статистика игры, первые-вторые места – это не так важно. По крайней мере, для меня.

Медель не будет играть завтра. Он здесь, соблюдает советы врачей, план восстановления. В скором времени он должен выйти на поле. Клаудио Браво восстанавливается. Алексис Санчес доступен для завтрашнего матча. С Камеруном показал, что может играть без проблем, быстро восстанавливался. Доктора и физиотерапевты говорили, что Санчес будет играть, и думаю, завтра он выйдет на поле.

Меня не сильно удивило, как Германия играла с Австралией. Немцы – замечательная команда, конкурентоспособная, талантливая, физически и технически оснащённая на любом уровне, у них сильное тактическое видение. При этом они молоды, разделяют дух, привычный различным национальным сборным Германии. На любом крупном турнире они проявляют этот дух, замечательно играя на высшем уровне. Поэтому их тестирование молодых игроков – нормальное дело: они выступают за сильнейшие команды мира», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Лёв: сборная Чили — одна из самых переменчивых команд мира
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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21 июня 2017, среда
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