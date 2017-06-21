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Сантуш: сборная Португалии сделала, что могла, и этого хватило для победы

21 июня 2017, среда. 20:39. Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«В игре с Мексикой мы забили дважды, но всё же не смогли победить, а сейчас нам хватило для победы одного гола — я определённо более доволен. В первом тайме мы сыграли здорово, кроме десятиминутки перед перерывом. Во втором тайме Россия создала для нас проблемы, выпустив двух высоких игроков, которые создали нам проблемы. Мы вынуждены были менять Рафаэля Геррейро, нам не хватало свежих игроков в центре. Но что мы могли сделать — сделали, и этого хватило для победы.

Криштиану здесь, чтобы говорить об игре Португалии. Понимаю, что вы все полны любопытства, но мы должны уважать личную жизнь игрока. Думаю, он правильно поступил, что не стал отвечать ни на какие вопросы", — передает слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Криштиану Роналду Фернанду Сантуш Кубок конфедераций
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
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