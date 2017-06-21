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Пардью: надеюсь, я смогу помочь, когда у какого-то клуба АПЛ возникнут проблемы

21 июня 2017, среда. 22:35. Футбол

Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас» Алан Пардью дал понять, что надеется возглавить один из клубов АПЛ.

«Любому тренеру рано или поздно приходится ждать звонка от потенциального работодателя, а потом решать, является ли полученное предложение подходящим. Следующий сезон АПЛ будет грандиозным. На кону большие деньги, поэтому клубам нужно тратить свои бюджеты разумно.

Какие-то ошибки и неудачи в любом случае будут. Надеюсь, я смогу прийти и помочь, когда это случится. Я общался с представителями нескольких клубов, но пока ничего конкретного не было», — цитирует Пардью Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Алан Пардью АПЛ
Новости. Футбол
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