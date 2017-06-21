Джеррард: одного таланта мало для того, чтобы заиграть в основе «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который в следующем сезоне будет тренером молодёжной команды красных, выделил значимость правильного отношения к тренировкам.
«В юношеских командах много талантов, очень много талантов, но я уже говорил об этом раньше и скажу ещё раз: чтобы играть за первую команду «Ливерпуля», нужно быть игроком топ-уровня. Каждый день игрок должен отвечать требованиям топ-футболиста. Ценности нашего клуба никогда не изменятся, поэтому я не собираюсь пытаться что-то изменить.
Я буду пытаться донести до молодых игроков мысль, что каждый день они должны быть одержимы футболом, если хотят попасть в первую команду „Ливерпуля“. Одного таланта недостаточно, и мы будем пытаться помочь им прибавить, а также привыкнуть правильно относиться к делу», — цитирует Джеррарда сайт «Ливерпуля».