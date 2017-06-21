Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джеррард: одного таланта мало для того, чтобы заиграть в основе «Ливерпуля»

21 июня 2017, среда. 18:57. Футбол

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который в следующем сезоне будет тренером молодёжной команды красных, выделил значимость правильного отношения к тренировкам.

«В юношеских командах много талантов, очень много талантов, но я уже говорил об этом раньше и скажу ещё раз: чтобы играть за первую команду «Ливерпуля», нужно быть игроком топ-уровня. Каждый день игрок должен отвечать требованиям топ-футболиста. Ценности нашего клуба никогда не изменятся, поэтому я не собираюсь пытаться что-то изменить.

Я буду пытаться донести до молодых игроков мысль, что каждый день они должны быть одержимы футболом, если хотят попасть в первую команду „Ливерпуля“. Одного таланта недостаточно, и мы будем пытаться помочь им прибавить, а также привыкнуть правильно относиться к делу», — цитирует Джеррарда сайт «Ливерпуля».

Пирес: понимаю фанатов «Арсенала», но нужно верить в Венгера и команду
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ливерпуль Стивен Джеррард
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
19:08 Агент Бертолаччи: Андреа хочет остаться в «Милане» и доказать свою ценность
18:59 «Тосно» сыграл вничью с «Химками» в товарищеском матче
18:57 Джеррард: одного таланта мало для того, чтобы заиграть в основе «Ливерпуля»
18:47 Пирес: понимаю фанатов «Арсенала», но нужно верить в Венгера и команду
18:43 Команды Виллаш-Боаша и Капелло вышли в 1/4 финала Кубка Китая
18:37 Милан Барош вернулся в «Баник»
18:23 Джан: сборная Чили — главный фаворит Кубка конфедераций
18:20 Кокорин, Молло и Панюков — в атаке «Зенита» на товарищеский матч с ЦСКА из Софии
18:15 Роналду догнал Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную
18:11 Тер Штеген сыграет вместо Лено в воротах сборной Германии в матче с Чили
18:02 Сердеров перейдёт в российский клуб
18:00 Акинфеев проводит 100-й матч за сборную России
17:58 «Краснодар» разгромил новороссийский «Черноморец» в товарищеском матче
17:56 Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана
17:55 Ди Мария приговорён к году тюрьмы и штрафу в € 2 млн за мошенничество с налогами
17:50 Лёв: сборная Чили — одна из самых переменчивых команд мира
17:40 Агент: вряд ли Деулофеу останется в «Милане», всё в руках «Эвертона» и «Барсы»
17:28 «Монако» подтвердил переход воспитанника «Барселоны» Мбула
17:24 За день до матча Германия — Чили в Казани более 600 болельщиков из Чили
17:20 «Локомотив» рассматривает четырёх защитников на случай ухода Кверквелии
17:15 Р. Гусев: предстоящий суд никак не повлияет на психологическое состояние Роналду
17:13 Геркус подарил кресла владельцам клубных абонементов «Локомотива»
17:02 Кутьин перешёл из «Тосно» в «Енисей»
16:54 Постекоглу: не думаю, что игра против Камеруна будет проще, чем с Германией
16:50 Роналду в основном составе сборной Португалии на матч с Россией
16:50 Алдонин: ничья для сборной России не победа, но положительный результат
16:44 Сборная России назвала состав на матч с командой Португалии на КК-2017
16:43 Постекоглу: в 1985 году я был в России, сейчас страна очень изменилась
16:27 Капитан сборной Австралии: в матче с Камеруном надо проявить храбрость
16:20 Возвращение Данни в Португалию может не состояться из-за налоговых органов
16:19 Нигматуллин: ничья с Португалией — не худший результат в игре с чемпионом Европы
16:12 Робот Бакстер угадал результаты трёх из четырёх сыгранных матчей на КК-2017
16:00 «СКА-Хабаровск» объявил о переходе форварда сборной Киргизии Землянухина
15:51 Мутко подтвердил переговоры о проведении товарищеского матча Россия — Иран
15:50 «Локомотив» разрешил владельцам абонементов забрать кресло со стадиона
15:50 Мутко: надеюсь, в матче Россия — Португалия увидим красивый и интересный футбол
15:47 Мутко: изъятие FAN ID — это сфера отдела безопасности
15:43 Мемориал Гранаткина может быть перенесён в Сочи
15:28 «Вильярреал» выкупил у «Порту» права на вратаря Фернандеса
15:25 «Балтика» подписала контракт с бывшим форвардом «Астры» Себаи
15:21 Агент: Куадрадо не хочет уходить из «Ювентуса», а клуб не будет его продавать
15:11 Доннарумма останется в «Милане» до конца сезона-2017/18 и летом покинет команду
15:07 Шунин — болельщикам «Динамо»: мы вернулись в Премьер-Лигу, возвращайтесь и вы
14:53 УЕФА учредил новый приз лучшему футболисту молодёжного чемпионата Европы
14:41 Михайлович: я взял Балотелли в «Милан», пригласил бы и в «Торино»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам работа видеоассистентов на КК-2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017