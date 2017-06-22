Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков и генеральный директор благотворительного фонда Street Child United (Великобритания) Джон Ро подписали меморандум о намерениях по проведению чемпионата мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который пройдёт в России в мае 2018 года.
24 команды юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет встретятся в Москве, чтобы сразиться за звание чемпиона мира.
«МегаФон» пригласит к участию в матчах четыре команды: победителя XII Соревнований «Будущее зависит от тебя» в старшей возрастной категории – команду «Галактика» из Смоленской области, сборную девушек из России, а также по одной команде из Таджикистана и Беларуси. Команды из других стран будут отобраны международным партнёром – благотворительным фондом Street Сhild United при поддержке фонда Save the Children. География участников масштабна: на турнире встретятся ребята из Англии, Беларуси, Бразилии, Бурунди, Египта, Зимбабве, Индонезии, Канады, Кении, Либерии, Маврикия, Мексики, Непала, России, США, Таджикистана, Танзании, Уганды, Украины, Филиппин и других государств.
Инициативу поддержал самый титулованный тренер в истории британского футбола сэр Алекс Фергюсон: «Чемпионат мира среди детей-сирот находится в центре футбольных событий, он создаёт равные условия для детей, которые слишком долго оставались не признанными обществом. Я жду с нетерпением этот чемпионат и думаю, что он поможет каждому ребёнку заявить о себе целому миру».
Подписан меморандум о проведении чемпионата мира среди сирот в 2018 году