Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Орлов: думаю, Полоз «Зениту» не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже

22 июня 2017, четверг. 23:32. Футбол

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу последних трансферных слухов, касающихся «Зенита».

«Сейчас блуждают две фамилии. Это, конечно, защитник сборной Греции Манолас. Мощный, серьёзный защитник. Ему только исполнилось 26 лет, рост — 189 см, плотный, его не пройдёшь. В „Роме“ у Спаллетти он был номером один, и я говорил о нём хорошие слова, когда вёл репортажи.

Второй игрок — нападающий „Барселоны“ Мунир. У него есть матч за взрослую сборную Испании, в юношеской и молодёжной командах он был номером один. Ему 21 год. Мунир начинал играть в „Барселоне“, забивал голы, но там выступают Неймар, Суарес и Месси. Его отдали „Валенсии“ в аренду. „Зенит“ правильно делает, если за него борется, поскольку это один из самых перспективных игроков Европы. Если получим его, это будет очень здорово. Думаю, шансы велики. Уже проскочило, что он не прочь играть в „Зените“.

Пишут про Полоза, но думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми я общаюсь, считают, что Кокорин очень способный. Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным. Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет? Манчини, кстати, был нападающим. Тренер сейчас просматривает всех, чтобы после первого сбора быстренько определиться с тем, на кого он рассчитывает, а кто должен уйти», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Полоз подписал контракт с «Зенитом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Александр Кокорин Геннадий Орлов Дмитрий Полоз Костас Манолас Мунир Эль-Хаддади
Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
23:56 Германия — Чили — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
23:51 Эмре Джан: ничья в матче Германия — Чили — хороший результат для обеих команд
23:48 Лёв: в Сочи и Казани прекрасные стадионы с отличными газонами
23:36 Пицци: сборной Чили удалось здорово соперничать с командой Германии
23:32 Орлов: думаю, Полоз «Зениту» не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже
23:31 Кевин Кураньи, Тираннозавр и полёт Дракслера — в фотообзоре Германия — Чили
23:25 Лёв: матч со сборной Чили стал тактическим вызовом для нашей молодой команды
23:19 Арвеладзе стал главным тренером «Пахтакора»
23:03 Салах стал игроком «Ливерпуля»
22:54 Германия — Чили: Алексис Санчес получил награду BUD AF Man of the Match
22:51 Германия и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
22:38 Карпин: игроков сборной России вообще не знают, и это очень страшно
22:32 На матче Германия — Чили в Казани присутствует 38 222 зрителя
22:30 «Зенит» не сделает предложения по Муниру, пока не получит одобрения от Манчини
22:29 Сёмин: на сегодняшний день оборона — самая слабая позиция «Локомотива»
22:27 «Локомотив» продолжит просматривать Коряна
22:12 «Реал» опроверг информацию AS по поводу даты подписания контракта с Моуринью
22:09 Российский нападающий Кипиани продлит контракт с «Этникосом»
21:53 Ан. Миранчук: ребята из «Рудара» цепкие, здоровые! Хорошая тренировка для всех
21:38 Защитник сборной Камеруна Тейку: слежу за «Спартаком», можно сказать, даже болею
21:31 Алексис Санчес стал лидером в списке лучших бомбардиров сборной Чили
21:29 Германия — Чили: более сотни человек не успели на матч из-за очереди за Fan id
21:22 Сборная России прибыла в Казань для проведения матча с Мексикой
21:16 Тим Кэхилл: стадион «Санкт-Петербург» очень красивый, качество поля хорошее
21:13 «Урал» уступил «Марибору» в товарищеском матче
21:07 Три игрока ЦСКА будут заниматься индивидуально до окончания первого сбора
21:00 Ничья между Камеруном и Австралией — в фотообзоре из Санкт-Петербурга
20:56 Камерун — Австралия — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:52 Источник: «Рома» запросила у «Зенита» € 35 млн за Маноласа
20:50 В британской компании опровергли причастность к задержанным с файерами в Казани
20:45 Броос: сборная Камеруна была лучшей командой, мы должны были победить
20:29 Постекоглу: сборная Австралии сохраняет шансы на выход в плей-офф, я не сдаюсь
20:27 «Локомотив» упустил победу над «Рударом» в товарищеском матче
20:20 Ангисса: сборная Камеруна чувствует себя в России как дома
20:19 Защитник сборной Камеруна: не знали, что у нас так много болельщиков в России
20:18 Источник: «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн
20:12 «СКА-Хабаровск» обыграл «Уфу» в товарищеском матче
19:59 Камерун — Австралия: Ангисса получил награду BUD AF Man of the Match
19:56 «Бастию» понизили до третьего французского дивизиона
19:53 Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
19:49 Германия — Чили: стартовые составы на матч Кубка конфедераций
19:27 Мутко выразил поддержку Черчесову после поражения России от Португалии
19:22 Мутко: важно, что России в матче с Мексикой нужна только победа, это как финал
19:22 «Спартак» обыграл «Чертаново» в первом товарищеском матче межсезонья
19:19 «Ростов» проиграл «Видеотону» в контрольном матче
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Игра сборной России против Португалии вас...
Архив →
© championat.com, 2000–2017