Хавбек донецкого «Шахтёра» Данченко перешёл в «Анжи»

«Анжи» усилился украинским полузащитником. Ряды махачкалинской команды пополнил Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру». Об этом сообщается на сайте чемпиона Украины. 22-летний футболист отдан в аренду до конца сезона-2017/18.
Олег Данченко является воспитанником запорожского «Металлурга». В «Шахтёр» полузащитник перебрался в 2016 году.
В прошлом сезоне Данченко на правах аренды выступал за одесский «Черноморец», в составе которого принял участие в 24 матчах чемпионата Украины.
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