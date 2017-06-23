Московский «Арарат» в рамках австрийского сбора проведёт три контрольных матча

Столичный «Арарат» отправляется в Австрию, где будет находится с 23 июня по 6 июля. Об этом говорится на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».
Во время сборов «Арарат» проведёт три контрольных матча. Первая встреча состоится 29 июня. Соперником московской команды станет румынский «Сепси ОСК».
На 2 июля запланирован спарринг с «Кинг Соломон» из Ганы. Последним соперником столичного «Арарата» станет венгерский «Дьирмот». Матч состоится 6 июля. Начало всех товарищеских матчей — в 16:00 мск.
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