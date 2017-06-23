Ефремов: новая система оплаты улучшит качество работы арбитров ФНЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал информацию о введении новой системы оплаты труда арбитров и инспекторов турнира ФНЛ. В начале июня состоялась встреча с участием генерального директора РФС Александра Алаева, президента ФНЛ Игоря Ефремова, исполнительного директора лиги Ивана Шабанова, в ходе которой обсуждался вопрос о внедрении такой же схемы оплаты судей, как и в РФПЛ. Все арбитры ФНЛ будут иметь некую базовую ежемесячную ставку.
«Новая система оплаты улучшит качество работы арбитров ФНЛ. Всю исчерпывающую информацию о том, что касается оплаты труда арбитров и инспекторов ФНЛ, может дать лишь глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. Могу лишь подтвердить, что судьям ежемесячно будет выплачиваться определённая сумма. Уверен, что новая система оплаты труда внесёт изменения в положительную сторону, и показатели качества работы арбитров ФНЛ улучшатся», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.