Судьям ФНЛ повысят гонорары

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о новой системе оплаты труда арбитров и инспекторов ФНЛ.
«Состоялась встреча с участием генерального директора РФС Александра Алаева, президента ФНЛ Игоря Ефремова, исполнительного директора лиги Ивана Шабанова. Обсуждался актуальный и даже судьбоносный вопрос, который затрагивает арбитров и инспекторов, проводящих соревнования ФНЛ. Речь шла о том, что с нового сезона должна быть внедрена такая же схема оплаты работы судей и инспекторов – так, как она работает на соревнованиях РФПЛ.
Все судьи ФНЛ будут иметь некую базовую ежемесячную ставку – на оплату услуг тренеров, специалистов и врачей. Это порядка 10 тысяч рублей. Плюс вводится система бонусов, учитывающая качество работы арбитров: 25 тысяч рублей за матч и 10 тысяч рублей в виде бонуса в случае положительной оценки. Эти шаги не только повторяют схему в РФПЛ, но и способствуют повышению качества судейства и инспектирования.
Наверное, к началу сезона система будет принята. Опыт РФПЛ говорит о том, что по сравнению с осенней частью сезона, весной количество неудовлетворительных оценок снизилось практически в два раза. Хотел бы подчеркнуть позитивную роль Лиги и клубов, которые поддержали новую систему. С ПФЛ также прорабатывается вопрос о том, чтобы произошли позитивные изменения в плане оплаты труда судей. О повышении зарплаты мы вели разговор с руководителем лиги Андреем Соколовым», — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».