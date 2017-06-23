Нету: надеюсь, сборная Португалии сможет занять первое место в группе

Защитник сборной Португалии и «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией. Встреча состоится 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», который является домашней ареной «Зенита».
«Я уже четыре с половиной года в Петербурге, и, конечно, я чувствую себя как дома. Мои партнёры спрашивали меня о Петербурге, я рассказывал, насколько позволяли знания. Пока не удалось поработать гидом – время не позволяет отвлекаться на достопримечательности. Партнёрам нравится город! Спасибо Санкт-Петербург! Город, который любит футбол.
Хотели бы хорошо сыграть. Надеюсь, мы сможем занять первое место в группе. Мы не хотим предвосхищать результат. Мы концентрируемся на своей игре, но всегда с уважением относимся к соперникам. Постараемся показать хороший футбол и победить. Надеюсь, завтрашняя победа будет хорошим предзнаменованием перед следующей неделей.
Я всегда понимал, что у нас хорошая центральная защита, мы можем на неё полагаться. Я многому учусь в сборной, мы помогаем друг другу. Я один из 23 членов команды, и я всегда готов играть.
Только после завтрашнего матча мы будем думать о следующих играх. Здорово играть на этом стадионе. «Зенит» провёл лишь несколько матчей на стадионе «Санкт-Петербург», чтобы проверить газон, всё было великолепно. Думаю, завтра будет так же. Я не говорил, что здесь есть проблемы с полем, это сказала ФИФА, я лишь повторил. Не знаю, в каком состоянии поле сейчас, думаю, всё в норме. Мы готовы ко всему и можем сыграть на любом покрытии
У меня пока не было возможности пообщаться с новым главным тренером «Зенита» Манчини. Сейчас я концентрируюсь на игре в сборной и не думаю о клубе. Когда я приеду в «Зенит» после турнира, у меня будет время пообщаться с Манчини, понять, в какой футбол мы будем играть», — передаёт слова Нету корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия – Португалия. Начало – в 18:00 мск.