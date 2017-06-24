«Вердер» продлил контракт с 37-летним вратарём Дробны

«Вердер» продлил контракт с голкипером Ярославом Дробны. Новое соглашение с 37-летним игроком рассчитан до конца июня 2018 года. Чешский футболист перешёл в «Вердер» в 2016 году из «Гамбурга». В прошедшем сезоне в составе бременского клуба он сыграл 10 игр и пропустил 15 мячей.
«Ярослав показал, что он важная фигура в клубе, как на поле, так и на скамейке запасных. С его любовью к игре он внёс большой вклад в команду и является хорошим примером для молодых футболистом. Приятно, что он решил остаться с нами», — цитирует наставника «Вердера» Александра Нури пресс-служба клуба.
Вратарь «Вердера» Дробны дисквалифицирован на три матча за грубый фол на Ройсе