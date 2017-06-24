ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч со «Штурмом»

ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с австрийским клубом «Штурм» из Граца.
ЦСКА: Помазун, Чернов, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Натхо, Набабкин, Щенников, Вернблум, Кучаев, Витиньо, Чалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Штурм» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Состоится она в Австрии, где ЦСКА проводит сборы.
ЦСКА продолжает подготовку к РФПЛ сезона-2017/18. В первом туре «армейцы» на выезде сыграют с «Анжи» (16 июля).