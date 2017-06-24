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Булыкин: репетиция чемпионата мира не удалась

24 июня 2017, суббота. 21:18. Футбол

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России (2:1), а также оценил игру команды на турнире.

«Если бы не ошибка Акинфеева, то мог быть положительный результат. Впечатления выступления сборной на Кубке конфедераций – двоякие. Вроде играли, вроде желание было, а результата не добились. Индивидуальные ошибки футболистов стали определяющими.

Есть над чем работать. Репетиция чемпионата мира не удалась. Нужно продолжать воспитывать футболистов, чтобы у тренера сборной был выбор. Все ребята выглядели неплохо, нельзя сказать, что кто-то провалился, но без ошибок в обороне как в матче с Португалией, так и с Мексикой не обошлось», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Дмитрий Булыкин Игорь Акинфеев Кубок конфедераций
Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
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