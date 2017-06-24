Булыкин: репетиция чемпионата мира не удалась

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России (2:1), а также оценил игру команды на турнире.
«Если бы не ошибка Акинфеева, то мог быть положительный результат. Впечатления выступления сборной на Кубке конфедераций – двоякие. Вроде играли, вроде желание было, а результата не добились. Индивидуальные ошибки футболистов стали определяющими.
Есть над чем работать. Репетиция чемпионата мира не удалась. Нужно продолжать воспитывать футболистов, чтобы у тренера сборной был выбор. Все ребята выглядели неплохо, нельзя сказать, что кто-то провалился, но без ошибок в обороне как в матче с Португалией, так и с Мексикой не обошлось», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.