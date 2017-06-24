Самедов: один пенальти на Смолове был стопроцентный, мы посмотрели видеоповтор

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Один пенальти на Смолове был стопроцентный, посмотрели видеоповтор. Судья видел его во время встречи, однако решил на своё усмотрение. Нет смысла обсуждать судейство. Было или не было пенальти, но наша команда не смогла пробиться в полуфинал.
Мы создали очень много голевых моментов, однако самое обидно, что не прошли в полуфинал. Главный тренер поблагодарил нас, но все футболисты чувствуют разочарование. Всё-таки стремились выиграть", — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.