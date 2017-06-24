Перейра Данилу: сборная Португалии — единый коллектив, мы в полуфинале!

Полузащитник сборной Португалии Перейра Данилу поделился впечатлениями от победы над командой Новой Зеландии в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.
«Не расстроен, что не забил, главное, что команда победила. Мы единый коллектив, так что счастлив за результат. Мы в полуфинале!» — передаёт слова Данилу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Португалии набрала 7 очков и с первого места в группе А вышла в полуфинал Кубка конфедераций — 2017, опередив набравшую столько же баллов Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.