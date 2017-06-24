Новая Зеландия — Португалия — 0:4. Видеообзор матча Кубка конфедераций — 2017

Сборная Португалии одержала победу над Новой Зеландией в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.
В первом тайме голами в составе португальцев отметились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, и Бернарду Силва. Во второй половине игры победу номинальных гостей закрепили Андре Силва и Нани.
Видеообзор матча доступен на канале FIFA в YouTube.
Сборная Португалии набрала 7 очков и с первого места в группе А вышла в полуфинал Кубка конфедераций — 2017, опередив набравшую столько же баллов Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.