Канчельскис: пока есть шанс, надо уговаривать Бердыева даже на совмещение

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал любой ценой уговорить главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева возглавить национальную команду после вылета с Кубка конфедераций — 2017.
«Всё ожидаемо. Как и я говорил перед турниром, заняли 3-е место. Всё закономерно и очевидно. Проблемы видны. Думаю, Березуцкий и Игнашевич сыграли бы лучше, чем тройка этих защитников. Пытались, старались ребята, желание было. Не могу никого обвинить. Пока мы не готовы играть на уровне Португалии и Мексики. Если бы не Игорь Акинфеев, нам бы забивали по 3-4 в каждом матче. Все ошибаются. Но сколько он спас с Португалией и в других играх? Защитники тоже должны выручать, не всегда Игорь. Нужно помогать вратарю, а когда вся основная нагрузка на вратаря, все шишки на Акинфеева. Хорошо, что у нас хотя бы 1 достойный вратарь есть.
Перед турниром я говорил, что не брать в сборную Игоря Денисова — это большая ошибка. Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Денисов помог бы в середине, конечно, тем более он набрал форму. Но личные разборки… Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной.
Я с момента назначения Черчесова говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали. Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!» — цитирует Канчельскиса Rusfootball.