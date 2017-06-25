Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Канчельскис: пока есть шанс, надо уговаривать Бердыева даже на совмещение

25 июня 2017, воскресенье. 00:27. Футбол

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал любой ценой уговорить главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева возглавить национальную команду после вылета с Кубка конфедераций — 2017.

«Всё ожидаемо. Как и я говорил перед турниром, заняли 3-е место. Всё закономерно и очевидно. Проблемы видны. Думаю, Березуцкий и Игнашевич сыграли бы лучше, чем тройка этих защитников. Пытались, старались ребята, желание было. Не могу никого обвинить. Пока мы не готовы играть на уровне Португалии и Мексики. Если бы не Игорь Акинфеев, нам бы забивали по 3-4 в каждом матче. Все ошибаются. Но сколько он спас с Португалией и в других играх? Защитники тоже должны выручать, не всегда Игорь. Нужно помогать вратарю, а когда вся основная нагрузка на вратаря, все шишки на Акинфеева. Хорошо, что у нас хотя бы 1 достойный вратарь есть.

Перед турниром я говорил, что не брать в сборную Игоря Денисова — это большая ошибка. Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Денисов помог бы в середине, конечно, тем более он набрал форму. Но личные разборки… Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной.

Я с момента назначения Черчесова говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали. Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!» — цитирует Канчельскиса Rusfootball.

Бубнов: я бы не вешал всю вину на Черчесова, основные претензии — руководству
Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Футбол ФК Рубин Андрей Канчельскис Игорь Акинфеев Игорь Денисов Курбан Бердыев Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
00:38 В Танзании именем полузащитника «Тоттенхэма» Ваньямы назвали улицу
00:37 Габулов: сборная России до последнего верила, что отыграется у Мексики
00:27 Канчельскис: пока есть шанс, надо уговаривать Бердыева даже на совмещение
00:13 Игроки сборной Португалии получили выходной после матча с Новой Зеландией
00:11 Видео: как фанаты встретили Акинфеева после матча сборной России с Мексикой
00:06 Кудряшов: не знаю, где продолжу карьеру
00:01 Лосано: Мексика рада добиться победы, несмотря на давление российских фанатов
24 июня 2017, суббота
23:54 Самедов, Головин и Васин обратились к болельщикам после вылета из КК-2017
23:53 «Хетафе» выиграл плей-офф Сегунды и вышел в Примеру
23:40 Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу — 2017 U21
23:30 «Барселона» в честь 30-летия Месси подготовила видео о его игре за академию
23:29 Бубнов: я бы не вешал всю вину на Черчесова, основные претензии — руководству
23:18 Скаут хоккейной сборной России: отечественные столярные изделия стабильно убоги
23:18 Исинбаева: к ЧМ-2018 сборная России окрепнет и постарается сыграть лучше
23:13 Черчесов подшутил над немецкой журналисткой после вопроса о давлении
23:10 Нападающий «Спартака» Луис Адриано заинтересовал «Палмейрас»
23:04 Овечкин: сборная России очень достойно выглядела на фоне чемпионов континентов
23:04 Аджоев представил игрокам тульского «Арсенала» Божовича
22:59 Сборная России показала максимальную скорость атакующих действий на КК-2017
22:49 Ерохин после матча с Мексикой поменялся футболками с Хавьером Эрнандесом
22:43 Очоа: считаю, что сборная России могла перевернуть ход матча
22:39 «Барселона» в честь 30-летия Месси показала, как менялся имидж игрока
22:37 Ари: могу получить российский паспорт в ближайшие месяцы, процесс возобновился
22:24 «Марсель» объявил о переходе Жермена из «Монако»
22:23 Промес прибыл на сбор «Спартака» в Австрии
22:21 Хавьер Эрнандес: честно, сборная России — мощная команда, достойная
22:16 Смолов не сдержал слёз после проигрыша мексиканцам на Кубке конфедераций
22:03 Кудряшов: я решил играть без защитной маски под свою ответственность
22:01 Черчесов: в моральном плане сборная России сделала шаг вперёд
21:54 Перейра Данилу: сборная Португалии — единый коллектив, мы в полуфинале!
21:49 Самедов: один пенальти на Смолове был стопроцентный, мы посмотрели видеоповтор
21:47 Эштреков: в моменте со вторым голом Мексики виноват не Акинфеев, а Васин
21:39 Моутинью: сборной Португалии приятна поддержка российских болельщиков
21:37 Роналду делит второе место в списке лучших бомбардиров европейских сборных
21:36 Андре Силва: сборной Португалии неважно, с кем играть в полуфинале КК-2017
21:35 Нету: поле на стадионе в Петербурге стало лучше, оно в хорошем состоянии
21:32 Манчини: до последнего верил, что Россия дойдёт до финала Кубка конфедераций
21:30 Дубль Бодула принёс «Амкару» победу над «Алюминием» в контрольном матче
21:28 Рябинский: не надо расстраиваться, ну не наш это вид спорта — футбол
21:27 Кришито: доволен решением Манчини и попытаюсь оправдать возложенные надежды
21:24 Отмена вечеринки после финала Лиги чемпионов обошлась «Ювентусу» в € 400 тыс.
21:22 Манчини: Кришито идеально подходит на роль капитана «Зенита»
21:22 Маклаков: судья матча Мексика — Россия был какой-то странный
21:18 Булыкин: репетиция чемпионата мира не удалась
21:14 Ерохин: сборная России должна была выигрывать у Мексики, всё было в наших руках
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017