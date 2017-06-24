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Бубнов: я бы не вешал всю вину на Черчесова, основные претензии — руководству

24 июня 2017, суббота. 23:29. Футбол

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная России уступила команде Мексики (1:2), после чего закончила выступление на турнире.

«Мы забили первыми, что было очень важно. Ведь это идеальный сценарий, поскольку сборная России лучше разрушает, чем созидает. Команда Черчесова больше отрабатывала игру вторым номером – так ей было легче наладить организацию игры. Факт, что для сборной это был наиболее простой вариант дать результат. Тем не менее грубые ошибки в обороне никуда не ушли: Ерохин ошибся так же, как Кудряшов в матче с Португалией. Ляп Акинфеева при втором пропущенном голе вовсе перечеркнул все шансы на выход из группы.

Эпизодами сборная играла лучше, чем в матче с португальцами. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, игра у нашей команды по-прежнему не поставлена. Мы плохо контролируем мяч и не можем обеспечить систематическое давление на ворота соперника. Классный соперник этим пользуется и берёт инициативу в свои руки, добиваясь результата.

Стыдно ли за эту сборную? С точки зрения самоотдачи никаких претензий быть не может. Ребята старались, но это наш уровень на сегодняшний день, с классными командами нас хватает на один тайм, поэтому можно заключить, что нашего класса достаточно для Новой Зеландии и Австралии, если говорить о Кубке конфедераций. С этими командами мы можем конкурировать, тогда как с мексиканцами, чилийцами, немцами и португальцами – нет.

При этом я бы не стал вешать всю вину на Станислава Черчесова, поскольку у него есть свой уровень, который был известен и до приглашения в сборную. Основную претензию я бы адресовал руководству, которое его назначило», — цитирует Бубнова Sportbox.

Черчесов: надеюсь, Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие в сборной
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Александр Бубнов Станислав Черчесов Кубок конфедераций РФС
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