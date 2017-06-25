«Амкар» объявил о переходе 19-летнего защитника Тарасова в питерское «Динамо»

«Амкар» объявил о переходе 19-летнего защитника Николая Тарасова в питерское «Динамо»
«19-летний защитник Николай Тарасов, являющийся воспитанником санкт-петербургского футбола и игравший за резервный состав «Амкара», продолжит свою карьеру в питерском «Динамо», которое выиграло турнир в зоне «Запад» ПФЛ и вернулось в ФНЛ. В послужном списке Тарасова – 15 матчей молодёжного первенства России в составе красно-чёрных.
ФК «Амкар» благодарит Николая Тарасова за совместную работу и желает молодому футболисту успешной карьеры. Уроки, полученные в Перми, наверняка пригодятся Николаю, и мы будем радоваться его успехам», — информирует сайт «Амкара».