Гончаренко: тренеры ЦСКА получили много пищи для размышлений в игре со «Штурмом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в контрольном матче со «Штурмом» (Австрия). Игра проходила в Австрии, где «армейцы» проводят летний сбор, и завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Граца.
«Любая игра — это пища для размышлений, мы её получили достаточно. Конечно, за месяц после официального матча многие качества потерялись, но мы для того и тренируемся, чтобы их вернуть. На данный момент оценивать игру сложно. Мы выполнили большой объём работы. Возможно, по такой жаре многовато было играть по 90 минут, но пища для размышлений у нас есть. Сейчас главная задача — улучшать качество игры и поднимать молодёжь.
Нам надо сыграть две игры, чтобы все получили игровую практику, поэтому сегодня кого-то, возможно, излишне долго держали на поле», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.