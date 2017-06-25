Мексика — Россия: Головин осуществил больше всех успешных обводок — 8 из 8

По данным InStat, полузащитник сборной России Александр Головин в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) осуществил больше всех успешных обводок — восемь при восьми попытках. В матчах прошедшего сезона Головин осуществлял с среднем за матч 5,1 обводки (3,7 успешных – 73 % эффективности).
Нападающий Фёдор Смолов в прошедшем матче с Мексикой выиграл одно единоборство из восьми (13 %). Если рассматривать две последних встречи, то на счету Смолова лишь три выигранных единоборства из 28 (11 %). При этом средний показатель эффективности единоборств форварда в прошедшем сезоне – 35 %.
Полузащитник Александр Самедов третий раз подряд стал лидером матча по количеству навесов в штрафную. По данным InStat, в матче против сборной Мексики все пять навесов Самедова стали точными. В целом за прошедший сезон Александр осуществлял 2,5 навеса в среднем за матч (27 % точных).