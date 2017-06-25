Нигматуллин: для Дзюбы и Кокорина дорога на чемпионат мира закрыта

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что поведение нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы будет иметь плохие последствия для перспектив обоих игроков выступить на чемпионате мира — 2018. Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.
«Я крайне возмущён таким поведением Дзюбы и Кокорина. У меня тоже в карьере были разные отношения с тренерами. Но есть ещё и партнёры по команде, с которыми они вместе играли в сборной России и играют в национальном чемпионате. Такое неуважение неприемлемо. Потешаться над неудачным выступлением своих партнёров и тренера сборной на Кубке конфедераций возмутительно, просто ни в какие ворота не лезет. Не приглашены были — значит заслуженно не приглашены были. Печально, что они так себя ведут.
Я думаю, что дорога на чемпионат мира в России для них закрыта. И это будет справедливо, потому что с таким поведением и отношением к тренеру, партнёрам, стране, нельзя играть за национальную команду. Для них не важно, кто будет на посту. Ну, даже если придёт для них очередной «тренеришка», он тоже будет неавторитетен. Отлично это показывает статья о взаимоотношении Дзюбы с тренерами», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.