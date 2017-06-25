Гол Одила Ахмедова помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Хэнань Цзянье»

В матче 14-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» на своём поле со счётом 4:1 разгромил «Хэнань Цзянье». Один из голов в составе команды Андре Виллаш-Боаша забил бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов.
В таблице чемпионата «Шанхай СИПГ» располагается на второй строчке, отставая на четыре очка от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд».
Лидер чемпионата Китая дома обыграл со счётом 2:0 идущий на третьем месте «Хэбей Чайна Форчун».
С таблицей китайской Суперлиги можно ознакомиться на «Чемпионате».