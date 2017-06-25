Доннарумма дал понять, что не намерен увольнять своего агента Райолу

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма опроверг появившуюся в итальянских СМИ информацию, согласно которой он может уволить своего агента Мино Райолу.
Ранее сообщалось, что семья 18-летнего вратаря и Райола по-разному смотрят на ситуацию, которая сложилась вокруг игрока, отказавшегося продлить контракт с россонери. В этой связи якобы велика вероятность, что Доннарумма уволит нынешнего агента и начнёт поиски нового представителя.
Однако на своей странице в «Твиттере» Доннарумма ясно дал понять, что доверяет Райоле. «Доннарумма, Райола — вчера, сегодня и завтра!» — написал голкипер.