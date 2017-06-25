Чили — Австралия: Троизи получил награду BUD AF Man of the Match

Австралийский нападающий Джеймс Троизи признан лучшим игроком матча третьего тура группы B Кубка конфедераций Чили — Австралия, получив приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
Матч Чили — Австралия, проходивший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился вничью со счётом 1:1. Троизи открыл счёт в конце первого тайма.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.
Чили сыграла вничью с Австралией и заняла второе место в группе B КК-2017