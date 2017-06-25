Лёва встретили овациями в отеле после его 100-й победы со сборной Германии

В отеле в Сочи, где располагается сборная Германии на время матчей Кубка конфедераций – 2017, после победы немецкой команды в матче 3-го тура группы В над командой Камеруна (3:1) главного сборной Йоахима Лёва встретили овациями.
Эта победа не только позволила сборной Германии выйти в полуфинал турнира, но и стала 100-й для Лёва в 150-м матче у руля команды. 57-летний специалист работает со сборной Германии с 2006 года.
В полуфинале Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Мексики 29 июня.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Die Mannschaft.
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